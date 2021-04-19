Новочеркасск, Ростовская область, , 13:02 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области объявят траур по подросткам, погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия 18 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы донского казачества.

20 апреля в городе будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. В школах организуют встречи с подростками и их родителями.

«После этой страшной трагедии необходимо провести профилактическую работу в городских школах, побеседовать с родителями. Ночью дети должны находиться дома, у них не должно быть доступа к автомобилю, оружию, алкоголю», — подчеркнул глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

ИА REGNUM сообщало, что страшное ДТП, жертвами которого стали пятеро подростков, произошло ранним утром 18 апреля в переулке Машиностроительный в Новочеркасске. В иномарке находились шесть человек. За жизнь единственного выжившего пассажира борются врачи.

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