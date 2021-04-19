Красноярск, , 13:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 119 человек, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе подтверждён 69 071 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 63 735 человек, в том числе за сутки коронавирус победили сто жителей края.

За всё время в регионе проведено 2 585 829 тестов на коронавирус (+1877 за последние сутки).

Напомним, 18 апреля в Красноярском крае было выявлено 117 носителей коронавируса.

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