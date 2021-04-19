Москва, , 13:02 — REGNUM В Росси на сегодняшний день количество граждан, доход которых ниже прожиточного минимума, составляет почти 80 млн человек. Это как минимум в 4,5 раза больше, чем об этом заявляет Росстат, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Читайте также: На бумаге одно, а в реальности совсем другое: аналитик о бедности

«На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек», — написал бизнесмен в Twitter

Однако, по его словам, на самом деле граждан с такими доходами в России порядка 80 миллионов.

«Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчёты о «победах» над бедностью», — добавил Дерипаска.

Бизнесмен посетовал, что такие «успехи» происходят в основном только на бумаге.

Ранее по теме: Росстат заявил о снижении бедности в России в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны. Таковы предварительные данные за 2020 год.