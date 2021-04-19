Москва, 19 апреля 2021, 13:02 — REGNUM В Росси на сегодняшний день количество граждан, доход которых ниже прожиточного минимума, составляет почти 80 млн человек. Это как минимум в 4,5 раза больше, чем об этом заявляет Росстат, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.
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Однако, по его словам, на самом деле граждан с такими доходами в России порядка 80 миллионов.
Бизнесмен посетовал, что такие «успехи» происходят в основном только на бумаге.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны. Таковы предварительные данные за 2020 год.