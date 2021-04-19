Рига, , 13:01 — REGNUM В доме престарелых религиозной общины адвентистов седьмого дня Zilaiskalns в Латвии зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19, умерли десять пациентов. Об этом сообщил Delfi, предположив, что причиной смертей мог стать отказ руководства учреждения от проведения вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Сообщается, что вакцины были предложены приюту еще в феврале нынешнего года, но они так и не были использованы. О вспышке смертельной эпидемии в доме для престарелых родственники его обитателей узнали случайно.

Отмечается, что приют создан и существует на пожертвования прихожан церкви адвентистов седьмого дня. На начало года здесь проживало 33 пожилых человека.

Семейный врач местной Видземской больницы Анна Мироновская сообщила, что неоднократно обращалась к представителям приюта, но те использовали отговорки для отказа от вакцинации. «У них немного неординарное мышление и отношение к жизни — просить и слушать Бога. Возможно, это и послужило причиной отказа», — рассказала она.

Руководители приюта отказались прокомментировать латвийским СМИ эти сообщения.