Москва, , 13:00 — REGNUM Российская валюта завершила волатильную неделю ростом. По итогам сессии 16 апреля рубль укрепился на 0,7% к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Но сегодня, 19 апреля, с начала сессии рубль растерял заработанное, открывшись резким гэпом вниз на дальнейшем ухудшении геополитической обстановки.

Котировки вернулись выше уровня 76 руб., тогда как евро/рубль снова тестирует зону 91,50 руб. после кратковременного падения под психологическую отметку 90 руб.

За выходные ситуация на геополитическом фронте ухудшилась. Вашингтон заявил о готовности ответить на контрмеры России, а также пригрозил последствиями в случае смерти оппозиционера Навального, состояние которого продолжает ухудшаться на фоне объявленной им голодовки.

Также, переваривая недавние ограничения в отношении госдолга, инвесторы опасаются еще более жестких мер в этом направлении. Все это держит игроков в напряжении, снижая привлекательность российской валюты.

В этих условиях рубль игнорирует слабость доллара, который продолжает отступать на рынке Форекс.

Нефть тем временем стабильна вблизи одномесячных максимумов, но и это сейчас никак не помогает «россиянину», который находится во власти событий на внешнеполитической арене.

Судя по всему, в ближайшее время рассчитывать на разрядку обстановки рассчитывать не стоит, тогда как риски дальнейшей эскалации конфликта с США довольно высоки.

Соответственно, и потенциал роста рубля остается ограниченным. В ближайшей перспективе доллар будет пытаться подтвердить пробой уровня 76 руб. и может протестировать зону 76,25 руб.

Пра евро/рубль продолжит стремиться к уровню 92 рублей», — считает эксперт.

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