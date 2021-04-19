Берлин, , 13:02 — REGNUM В сети появились изображения электрического концепта лифтбека Audi A6, который получил приставку e-tron. Изображения размещены на портале Cochespias.net.

Представленная модель A6 e-tron уже близка к серийной версии. Представлена модель будет на автовыставке в Шанхае 19 апреля.

Стоит отметить, что в отличие от других серийных моделей A6 e-tron обладает узкой передней оптикой. При этом на корме установлены вытянутые фонари с размещенным между ними логотипом немецкой марки с подсветкой.

Вместо радиаторной решётки у электрокара установлен крупный декоративный щит. Модель не получила традиционных дверных ручек, а боковые зеркала заменены на камеры.

Пока нет информации об интерьере, а также о технических характеристиках Audi A6 e-tron. По предварительной информации, модель построена на платформе PPE (Premium Platform Electric). Данная «тележка» — это совместный продукт Audi и компании Porsche. На этой же платформе созданы Audi Q6 и электрический Porsche Macan.

Ранее компания Audi начала приём заказов в России на обновлённые кроссоверы Audi Q5 и Audi SQ5.

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