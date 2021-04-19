Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Три депутата парламента Грузии от партии «Гирчи» согласились прекратить бойкот парламента и подписать предложенный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем план по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Об этом 19 апреля члены этой партии заявили в ходе брифинга, опубликованного в соцсети Facebook на странице «Гирчи».

Они также призвали всех остальных оппозиционных депутатов принять предложение главы Евросовета, обнародованное 18 апреля.

«Наши западные друзья довели свое предложение до личной ответственности каждого, — заявил депутат от «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили. — Давайте мы дадим пример, что это возможно, и подпишем документ. Мы подписали, вы можете последовать нашему примеру».

Ранее в партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заявили, что не примут план, предложенный Мишелем.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера ЕНД Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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