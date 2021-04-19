Москва, , 13:00 — REGNUM Отдельную резолюцию Совбеза ООН не нужно будет принимать в случае, если США вернутся в ядерную сделку с Ираном. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев сообщил 19 апреля журналистам.

Он указал на то, что отдельной резолюции не было, когда США выходили из соглашения.

«То есть, резолюция 2231 продолжает действовать, так она и будет действовать», — сказал Ильичев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене две недели назад начались регулярные заседания комиссии по ядерной сделке. Они проходят на уровне политдиректоров, между ними проходят различные неформальные встречи.

В 2018 году США вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий, который предусматривал отмену санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. О заключении СВПД в 2015 году договорились Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция с одной стороны, и Иран — с другой.

В 2019 году власти Ирана объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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