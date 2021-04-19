Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Большое шестиэтажное здание на Лиговском проспекте у Московского вокзала в Санкт-Петербурге продано на аукционе физическому лицу за 179 млн рублей. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе АО «Российский аукционный дом» (РАД), проводившего электронные торги.

На продажу был выставлен федеральный 100%-ный пакет акций АО «Научно-исследовательский институт «ТЕСТ», из плана приватизации на 2020−2022 гг. В настоящее время эта организация занимается не наукой, а управлением и сдачей в аренду собственной недвижимости.

Вместе с пакетом акций новому владельцу продавалось офисное здание площадью 4,2 тыс. кв. метров с земельным участком в 1,9 тыс. кв. метров на Лиговском проспекте, д. 56Б, рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Лиговский проспект».

19 апреля РАД провел торги по поручению Росимущества. Цена продажи составила 179 млн рублей, что соответствовала первоначальной, победитель электронного аукциона — физическое лицо.

«Возможный вариант использования здания — под размещение офисного центра, гостиницы или апарт-комплекса», — добавили в пресс-службе РАД.

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