Воронеж, , 12:57 — REGNUM Сильные дожди и грозы прогнозируются в Воронежской области на 20−21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«С 12:00 20 апреля до 03:00 21 апреля местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра 17−22 м/с», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в Воронеже с 18:00 до 24:00 20 апреля ожидается усиление ветра до 18 м/с.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, 19 апреля в регионе дневная температура составит около +14 градусов, в ночь на 20 апреля опустится до +7 градусов, ожидаются дожди. 20 апреля в регионе похолодает до +10 днём, а 21 апреля будет немного теплее — до +12 градусов. При этом с 19 по 23 апреля в регионе прогнозируются осадки.