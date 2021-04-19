Таллин, , 12:56 — REGNUM Вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана означает для Эстонии завершение самой длительной и кровавой военной миссии в ее новейшей истории. Об этом сообщил ERR эстонский политический обозреватель Тоомас Сильдам.

Он напомнил, что ценой военной миссии стали 9 погибших воинов, до 40 тяжелораненых и ставших инвалидами, а также более 2000 человек, которые испытывают трудности с адаптацией к гражданской жизни.

Но главное, считает он, это не потери эстонских военных и чудовищные потери населения самого Афганистана. Как заявил Сильдам, цитируя слова нынешнего министра обороны Эстонии Юри Луйка, «для Эстонии главным было поддержать союзников, исходя из того, что они также нас поддержат в случае необходимости».

Сильдам заявил, что почти 2500 военных страны получили бесценный опыт ведения боевых действий. К нему добавилось и знание взаимодействия с союзниками по НАТО на поле боя.

«Лояльность союзникам, взаимодействие с союзниками, боевой опыт — это то, что Эстония унесет с этой войны. Афганцев все это не утешает и не касается», — резюмировал политолог.

Уход оттуда западных стран в ситуации, когда экстремистское движение «Талибан» все больше расширяет свою власть в сельских районах, выглядит так, словно США с союзниками бросают Афганистан на произвол судьбы, признал он.