Челябинск, , 12:56 — REGNUM В Челябинске 26-летняя гражданка отдана под суд за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, эта женщина жила с тремя своими детьми в комнате в коммунальной квартире, но после ухода главы семейства мать перестала заботиться о детях и завела сожителя. Также гражданка приводила домой собутыльников и в присутствии детей употребляла алкоголь. Кроме того, она их не кормила, комната была в антисанитарном состоянии, а ещё дети не посещали образовательные учреждения.

У детей обнаружены задержка речевого развития и дефицит массы тела. Кроме того, у них не было навыков гигиены. Женщина признала за собой вину и не принимала мер к возвращению детей из приюта, куда их поместили, продолжила злоупотреблять спиртными напитками. Ей грозит до трёх лет колонии.