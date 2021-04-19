19 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Украины оценили предупреждение Соединенных Штатов Америки, адресованное своим авиакомпаниям, об опасности полетов над частью Украины и России «в связи с геополитической напряженностью, связанной с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и в... Крыму».

Оксана Переможенко, , 16:03 — REGNUM Соединенные Штаты Америки предупредили свои авиакомпании об опасности полетов над частью Украины и России в связи с «наращиванием» российских вооруженных сил у границ Украины и в Крыму, сообщили в пресс-службе украинской государственной авиационной службы.

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США… рекомендует эксплуататорам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)», — сообщает источник.

Данную новость обсудили читатели телеграм-каналов «Украина Сейчас», «Инсайдер UA», «Думская: Украина и Мир», а также читатели издания «Шарий.net» (в Facebook и «ВКонтакте»).

Большинство коментаторов серьезно восприняли предупреждение американской стороны и предположили, что «что-то назревает». Другие задались вопросом, много ли самолетов до этого предупреждения летали над Украиной. Иные задаются вопросом, почему над Россией также считается опасным летать, как и над Украиной.

«Неспроста, что-то назревает», — отметил Андрей.

«Суперпомощь Байдена и ко», — иронизирует Андрій Київ.

«Осторожно это как? Летать или не летать?» — спрашивает Александер С.

American Airlines Boeing 787 Jakkrit Prasertwit

«А как же [Роман] Цымбалюк ([украинский журналист, который находится в Москве] УНИАН, «1+1», ТСН) прилетит в Киев? А, он не прилетит, он у агрессора (России. — О. П.) спрятался, там безопасно, там он налоги платит, на*рена ему окоп. Патриоты Украины во время войны с Россией живут в России, в Москве. Он не дурак погибать за Украину…», — отметил RUSSIAN WORLD.

«А до этого сообщения последние 7 лет иностранные авиакомпания часто летали над Украиной?» — задается вопросом Semen S.

«Тю, и так мало кто летает… Посреди Европы дыра на карте «флайтрадара» (сайт Flightradar. — О. П.)», — отметил один из читателей.

«Согласно международному праву, гражданские самолёты никто не трогает… Даже если он задел воздушное пространство другой странны», — добавил Yaroshenko.

«Либо летаете, либо нет. Что значит «осторожно» летать? Мау над Ираном тоже «осторожно» хотел пролететь», — отметила Kamilla.

«Готовят население уже этими всеми вбросами», — написал Максим.

«Озабоченность США воздушным пространством вызывает опасения», — заметил Алексей Д.

«Значит, будет шухер», — добавил Валерий Х.

«Ну, Украина спец по сбиванию пассажирских самолетов», — написала Nina R.

«Видимо, следующим сбитым гражданским лайнером будет американский», — добавил Евгений Анатольевич.

«США видят опасность полётов над Россией, опасность от трубопровода СП-2, опасность для здоровья Навального, опасность от участия российских спортсменов в соревнованиях, опасность геям, опасность темнокожими, опасность женщинам, опасность мужчинам. Короче. Если перед любым словом стоит слово «Россия», то это очень «опасно». У США, естественно, «есть» доказательства, но они засекречены и их показывать нельзя. Просто верим их честному слову», — отметил Jurij O.

«Тю… Тут пару недель назад Украина гордо заявляла, что открывает небо для лоукостеров. А тут такє», — отметила Aleksandra T.

Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук» Ministry of Defense of Ukraine

«Хорошая озабоченность. Поняли опасность», — пишет Луиза П.

«Походу, всплывут пропавшие во Львове с воинских частей ПЗРК в 2014 году. Тьфу, тьфу, тьфу… Чтоб не накаркать», — написал Игорь О.

«А потом хохлы опять собьют самолёт и обвинят Россию», — считает Сергей И.

«Над Украиной понятно. А над РФ какая опасность?» — задается вопросом Анжелика К.

«Предупредите лучше об опасности полетов на «Боинг 737 макс» (пассажирский самолет Boeing 737 MAX. — О. П.)!! Они ж падают, даже не долетая до территории Украины и РФ», — отметила Лин С.

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Напомним, ранее власти Канады порекомендовали своим авиакомпаниям избегать полётов над Украиной.