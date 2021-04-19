Таллин, , 12:55 — REGNUM С 19 апреля в Таллинском международном аэропорту имени Леннарта Мэри восстановлен ряд традиционных авиарейсов, прерванных ограничениями в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, отметив, что всего можно будет вылететь по 15 направлениям, в том числе в столицы Германии и России. В Москву полеты будут осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» один раз в неделю по воскресеньям.

Из Таллина теперь можно вылететь в Амстердам, Берлин, Франкфурт, Хельсинки, Стамбул, Киев, Копенгаген, Лондон, Малагу, Милан, Минск, Москву, Ригу, Стокгольм и Варшаву.

В то же время из списка прямых международных рейсов исчезло Осло. Большинство авиарейсов из Таллина осуществляет латвийская авиакомпания AirBaltic.