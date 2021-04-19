Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В конце марта в Чувашии стартовал прием заявок для приобретения путевок в загородные организации отдыха детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для школьников Канаша и Канашского района уже оформлены заявки на все предоставленные путевки. В Новочебоксарске на сегодняшний день оформлено 79% путевок. С 10 апреля заявочная кампания началась в столице республики. Для чебоксарцев всего было выделено 2154 путевки, все они оформлены. С 17 апреля кампания стартовала в остальных районах и городах. Для них выделено 1522 путевки.

Оставшиеся свободные путевки можно будет оформить после 5 мая.

Стоимость путевки составляет 15 950 рублей, в профильную смену продолжительностью 21 день — 17 556 рублей (из расчета 836 рублей в сутки). Отмечается, что льготы сохранены на уровне прошлых лет.

В соответствии с новыми санитарными правилами и рекомендациями Роспотребнадзора в регионе организована работа по приобретению рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептиков, дезинфицирующих средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты.

«Необходимо организовать содержательно разнообразный отдых детей в безопасной обстановке. Если для этого понадобятся дополнительные средства, мы готовы рассмотреть формы поддержки» , — подчеркнул глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на организацию отдыха и оздоровления детей в Пензенской области направят 273,5 млн рублей, из них 105,6 млн рублей — на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в Пензенской области в этом году отдохнут свыше 40 тыс. детей и подростков.

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