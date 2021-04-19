Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Правительство Швеции может запретить отрицание Холокоста под угрозой уголовной ответственности и назначает парламентскую комиссию. Однако шведские организации, борющиеся против антисемитизма, не уверены, что власти выбрали правильный путь. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Проблема в том, что трудно написать закон, который будет работать. Антисемиты и отрицатели Холокоста есть и в странах с введёнными запретами», — заявил в интервью SVT Nyhetr Сванте Вейлер, председатель Шведского комитета против антисемитизма (SKMA).

В некоторых странах ЕС напрямую запрещено отрицать Холокост. В Швеции данный вопрос время от времени обсуждается еще с 1990-х годов, но до сих пор запрет не получил политической поддержки. На этой неделе министр юстиции Морган Йоханссон внезапно заявил, что правительство Швеции теперь намерено ввести запрет и назначить разбирательство в парламенте.

Правление SKMA еще не определилось с официальной позицией, но председатель ассоциации видит проблемы в попытках бороться с антисемитизмом путем осуждения отрицателей Холокоста в судах и назначения им тюремных сроков.