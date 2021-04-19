Москва, , 12:53 — REGNUM МВД РФ призывает граждан страны воздержаться от участия в несогласованных митингах и от посещения обозначенных организаторами таких акций мест проведения мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае массового скопления людей есть высокий риск заразиться коронавирусом. Помимо этого, в ведомстве предупредили о возможности провокаций «со стороны деструктивно настроенных лиц».

В МВД также попросили предостеречь своих родных и близких от участия в подобных акциях — особенно детей.

Ведомство также пообещало не допустить дестабилизации обстановки и предпринять все необходимые меры для поддержания правопорядка в стране: «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».