Оренбург, , 12:53 — REGNUM В Оренбурге с 17 апреля в торговых центрах организована работа прививочных кабинетов. Прививку от COVID-19 могут сделать все желающие на площадках двух торговых центров — ТРЦ «Кит» и мегамолл «Армада», сообщает областной минздрав.

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Пункты вакцинации против коронавируса в мегамолле «Армада» функционировали в «Галерее еды», а в ТРЦ «Кит» — на втором этаже возле батутного парка. Прием пациентов вели медики Оренбургской областной клинической больницы №2 и Городской больницы №1.

В торговых центрах предусмотрены отдельные помещения для ожидания и составления анкеты, кабинет терапевта, процедурный кабинет, а также зона наблюдения после вакцинации. Для удобства посетителей в каждом пункте работали по два кабинета терапевта и два прививочных кабинета. За один день вакцинацию могут пройти примерно 120 человек. Через 21 день пациенты могут прийти на те же пункты, чтобы сделать вторую прививку.