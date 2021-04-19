Москва, , 12:53 — REGNUM Российский авиаперевозчик S7 с 30 апреля 2021 года открывает раз в неделю прямые рейсы в Марокко. Туроператоры не исключают спрос на туры в эту страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, причиной роста спроса может стать недоступность путешествий в Турцию и многие другие страны. Стоимость авиабилета на Boeing 737−800 начинается 81 тыс. руб. на человека в обе стороны.

В АТОР напомнили, что граница Марокко открыта для российских туристов с сентября 2020 года. Однако массового турпотока не ожидается. Страны нет в списке разрешенных Ростуризмом, туры формировать пока нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса вынудила власти Марокко приостановить авиасообщение с еще с пятью странами.

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