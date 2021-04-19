Мехико, , 12:52 — REGNUM Правительство Мексики за последние недели стало активнее задерживать и депортировать мигрантов из Центральной Америки, сообщает The Hill.

Так, по имеющимся данным, в марте нынешнего года в Мексике были задержаны 15 тыс. 800 мигрантов, что на 32% больше, чем месяцем ранее. Количество же депортаций выросло на 60% по сравнению с мартом прошлого года и на 61% — с февралем нынешнего.

Мексиканские власти также провели в марте десятки рейдов на транспортных узлах, задержав более 1,2 тыс., примерно 30% из которых были несовершеннолетними.

Такие цифры демонстрируют усилия правительства Мексики по борьбе с ростом числа мигрантов, устремившихся к границе США в первые несколько месяцев правления Байдена. Предварительные данные таможенной и пограничной службы (CBP) показывают, что США сталкиваются с 15-летним рекордом количества задержанных на границе мигрантов.