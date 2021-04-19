Кемерово, , 12:51 — REGNUM В Кемеровской области создан учебный центр «Фабрика офисных процессов». Цель — повышение производительности труда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе блока экономического развития администрации правительства региона.

Учебный центр для изучения основ бережливого производства по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК) создан в рамках нацпроекта «Производительность труда». Региональные власти подчёркивают, что это первая подобная образовательная площадка за Уралом и вторая в России — ещё одна офисная «фабрика» с конца 2020 года работает в Липецкой области.

«Фабрика» открылась на базе регионального центра компетенций (РЦК). Участники смогут научиться эффективнее вести документооборот, взаимодействовать с гражданами, клиентами, подрядными организациями, организовывать рабочие места и офисное пространство в целом. Первые тренинги пройдут в апреле для работников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».