Лондон, , 12:51 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отправлен в отставку. Об этом 19 апреля сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в Twitter.

Команда под руководством португальского специалиста одержала всего одну победу в последних пяти матчах. За шесть туров до окончания сезона клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с отставанием на четыре очка от зоны еврокубков.

Напомним, осенью 2019 года Моуринью возглавил «Тоттенхэм», сменив на этом посту Маурисио Почеттино. Под руководством португальца команда заняла шестое место в АПЛ в сезоне 2019/20 и вышла в Лигу Европы, откуда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив загребскому «Динамо».

Читайте ранее в этом сюжете: Нагельсман может стать главным тренером «Тоттенхэма» — СМИ