Ереван, , 12:52 — REGNUM В настоящее время власти Армении не ведут никаких переговоров с Турцией, включая переговоры об установке дипломатических отношений. Об этом 19 апреля заявила на пресс-конференции советник министра иностранных дел республики Марта Айвазян.

«Должна подчеркнуть, что нет никаких переговоров между Арменией и Турцией и никаких переговоров по данному вопросу (об установлении дипломатических отношений — ред.) не планируется», — сказала она.

Также советник министра иностранных дел Армении отметила, что вопрос о признании геноцида армян в Османской империи продолжает быть приоритетом внешней политики Еревана.

«Естественно, международный процесс признания геноцида армян остается приоритетом нашей внешней политики. В нашей политике ничего не изменилось», — подчеркнула Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля турецкие неправительственные организации, действующие в США, призвали американского президента Джо Байдена перестать «высказывать обвинения в адрес Турции в геноциде армян».