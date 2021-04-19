Уфа, , 12:54 — REGNUM Около 119 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Башкирии в рамках акции «Зеленая Башкирия». Об этом 19 апреля сообщила и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, 24 апреля в республике планируют провести акцию «Зеленая Башкирия», в ходе которой планируют высадить около 119 тысячи деревьев и кустарников. При этом в этих мероприятиях могут принять участие около 149 тысяч желающих.

«Особенностью весенней акции также станет высадка деревьев в честь 80-летия с начала Великой отечественной войны», — сообщила она.

По словам Головановой, в Аскинском районе в рамках акции намерены высадить аллею из 80 сиреней. А в Кушнаренковском районе намерены высадить аллею в честь 90-летия района.

«В Кармаскалинском районе посадят самое большое числа деревьев, где будет посажено 92 крупномера и 14,5 тысяч иных насаждений. В Иглинском районе планируется высадить четверть от всего количества крупномеров в республике», — подчеркнула чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на воспроизводство лесов в Башкирии предусмотрено более 160 млн рублей.