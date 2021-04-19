Таллин, , 12:50 — REGNUM С понедельника, 19 апреля, новым главой рабочей группы по организации вакцинации от коронавируса назначен Марек Сеэр. Об этом сообщили в министерстве социальных дел страны, отметив, что до сих пор Сеэр возглавлял Лыунаский (южная Эстония) медицинский штаба Департамента здоровья.

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Непосредственной задачей Сеэра станет ускорение вакцинации широких слоев населения в период с мая по август нынешнего года.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил, что задача вакцинирования населения Эстонии с осени по конец 2021 года будет решаться другой рабочей группой при ведомстве. Возглавит ли ее вновь Сэер, будет зависеть от полученного результата.

Известно, что в Эстонию во втором квартале нынешнего года должно поступить более миллиона доз вакцин от четырех западных производителей. Пока процесс вакцинации идет недостаточно интенсивно, признали в министерстве.