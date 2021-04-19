Красногорск, , 12:51 — REGNUM Жители Подмосковья смогут выбрать, какие именно дороги, будут отремонтированы в 2021 году. Об этом 19 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«До 31 мая будет большое голосование на Доброделе и самые востребованные дороги будут отремонтированы», — подчеркнул губернатор.

По его словам, помимо дорог в регионе будет произведен и ремонт тротуаров.

«Вторая большая работа — это тротуары. Мы продолжаем нашу программу. Тротуары тоже важная работа, которая будет у нас реализована параллельно», — сказал глава Подмосковья.

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