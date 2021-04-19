Иваново, , 12:49 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский привился вторым компонентом вакцины против коронавируса, таким образом, он прошёл полный курс вакцинации. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. Первый компонент вакцины побочных эффектов у губернатора не вызвал.

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«У нас одна из лучших вакцин в мире, она в достатке. Сам воспользовался и всем рекомендую», — сказал Станислав Воскресенский.

На 19 апреля в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины «Спутник V» 94 820 человек, полностью завершили курс вакцинации 60 439 человек. Прививку получить сожно в поликлиниках. Также в Иванове открыты пункты вакцинации в торговых центрах «Серебряный город», «Тополь» и «Ясень», дополнительно работают мобильные комплексы в Кинешме, Родниках и Шуе (ежедневно), а также в Шуе, Родниках.