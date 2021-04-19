Донецк, , 12:51 — REGNUM Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже бывшего военнослужащего Народной милиции (НМ) ДНР. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба министерства госбезопасности республики

В ведомстве рассказали, что мужчина 1984 года рождения с февраля 2017 по май 2018 года служил водителем в инженерно-сапёрной роте одной из частей Народной милиции ДНР.

Позже он выехал на Украину и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

«Действуя умышленно, с целью нанесения ущерба безопасности ДНР и отдельных военнослужащих НМ ДНР, указанный гражданин передал украинским спецслужбам персональные данные военнослужащих, информацию о месте дислокации инженерно-сапёрной роты, количестве и наименовании военной техники, а также координаты места расположения штаба бригады воинской части, где ранее проходил службу», — сказано в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в ЛНР осудили украинского шпиона 1996 года рождения, приговорив его к 12 годам лишения свободы.

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