Донецк, 19 апреля 2021, 12:51 — REGNUM Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже бывшего военнослужащего Народной милиции (НМ) ДНР. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба министерства госбезопасности республики
В ведомстве рассказали, что мужчина 1984 года рождения с февраля 2017 по май 2018 года служил водителем в инженерно-сапёрной роте одной из частей Народной милиции ДНР.
Позже он выехал на Украину и был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).
Суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы.
Напомним, ранее в ЛНР осудили украинского шпиона 1996 года рождения, приговорив его к 12 годам лишения свободы.
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