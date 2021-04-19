Александро-Невский район, , 12:51 — REGNUM Малолетнего ребёнка госпитализировали с ожогами в областную детскую больницу из села Студенки Александро-Невского района Рязанской области. Мальчик сделал глоток из бутылки с чистящим средством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 18 апреля ребёнок в возрасте один год и пять месяцев находился рядом с матерью, когда она проводила уборку дома. Мальчик глотнул из бутылки чистящее средство. С ожогами рта, губ и пищевода его доставили в областную детскую больницу.

В СК по факту получения ребёнком ожогов начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.