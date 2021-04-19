Вена, , 12:48 — REGNUM Партии коалиционного правительства Австрии договорились закупить 1 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 19 апреля сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах», — сказал Курц

Вместе с тем, добавил он, применение данного препарата запланировано после его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Вена надеется на регистрацию российской вакцины в Евросоюзе для возможности её применения, уточнил Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Курц заявил, что планы по закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции не противоречат договорённостям по закупкам вакцины BioNTech-Pfizer.

Отметим, ранее французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон указал на ограниченные возможности производства российской вакцины и, вслед за другими французскими и европейскими чиновниками, обвинил Москву в использовании «Спутника V» в качестве оружия пропаганды на международной арене.