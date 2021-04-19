Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного отделения партии.

Бидонько планирует участвовать в праймериз ЕР по выборам в Госдуму и Заксобрание региона по партийному списку. До этого чиновник уже избирался депутатом Госдумы, но позже принял предложение стать заместителем губернатора Свердловской области.

Также документы на участие в предварительном голосовании подал региональный министр образования Юрий Биктуганов. Он намерен избираться в региональое Заксобрание по партспискам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев тоже подал заявку на участие в праймериз ЕР.

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