Тбилиси, , 12:44 — REGNUM Пик третьей волны пандемии в Грузии ожидается в конце апреля или в первой половине мая. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Сейчас эпидемиологическая обстановка гораздо хуже, чем она была в конце марта и в начале апреля. К сожалению, у нас пока нет никаких признаков сдерживания», — сказал Гамкрелидзе.

По его мнению, ухудшение эпидобстановки в Грузии связано с тем, что многие не соблюдают рекомендации врачей по профилактике пандемии. Врач отметил, что ранее в стране было около 20 очагов распространения коронавируса, а теперь началось «всеобщее распространение» инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 295 936 носителей SARS-CoV-2. За это время в стране умерли 3949 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — за последние сутки.

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