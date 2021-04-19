Джакарта, , 12:42 — REGNUM В Индонезию въехало 2680 человек, 1867 из которых были признаны носителями коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Данные были получены на основе отчетов рабочей группы с 28 декабря 2020 года по 17 апреля 2021 года. 2349 приезжих в страну были гражданами Индонезии, а 241 — иностранными гражданами.

Все местные органы власти и учреждения, связанные с прибытием иностранных граждан и жителей Индонезии, призвали продолжать соблюдать установленные правила и протоколы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезиипризвал жителей не навещать родственников и не возвращаться в родные края до 6 мая.

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