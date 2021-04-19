Красногорск, , 12:46 — REGNUM Ремонт дорог будет произведен в 2021 году во всех городах Подмосковья. Об этом 19 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Большой объём работ пройдет в Подольске, Раменском, Домодедово, Серпухове, Одинцово, Истре. Пожалуй, нет города, в котором мы не приступили к организации этих работ», — сказал глава региона.

При этом ключевым аспектом, по его мнению, является плавное выполнение ремонтных работ без нарушения утвержденного графика.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев анонсировал масштабный ремонт дорог в Подмосковье