Москва, , 12:41 — REGNUM На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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"Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины», — сказал Логунов.

По его словам, на сегодняшний день в России «провакцинировано и занесено в базу, по крайней мере, не менее чем двукратно», уже 3,8 млн человек.