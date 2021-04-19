Москва, 19 апреля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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«Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины», — сказал Логунов.

По его словам, на сегодняшний день в России «провакцинировано и занесено в базу, по крайней мере, не менее чем двукратно», уже 3,8 млн человек.