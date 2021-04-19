На трассе Нюрбургринг прошли испытания обновлённого BMW X1
Нюрбург, Германия, 19 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Специалисты немецкой компании BMW испытали обновлённый BMW X1 на гоночной трассе Нюрбургринг. Фото тестового авто размещено на сайте Motor1.
Отмечается, что актуальная версия BMW X1 плохо продаётся по сравнению с его конкурентами, что и стало основанием для рестайлинга модели.
Замеченный на трассе прототип кроссовера был полностью покрыт камуфляжной плёнкой. Тем не менее видно, что габариты обновленного X1 стали больше. Ожидается, что новинка получит в базовой комплектации передний привод, а за доплату будет предложен привод 4×4 xDrive. В движение авто, судя по всему, приводит двигатель внутреннего сгорания. Об этом можно судить по отсутствию выхлопных патрубков на корме.
Сборка модернизированного BMW X1 будет происходить на предприятии компании в немецком городе Регенсбург.
Напомним, немецкое тюнинг-ателье Lightweight Performance представило версию купе BMW M2 с 731-сильным силовым агрегатом V6. Автомобиль получил название Finale Edition.
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