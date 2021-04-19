Нюрбург, Германия, 19 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Специалисты немецкой компании BMW испытали обновлённый BMW X1 на гоночной трассе Нюрбургринг. Фото тестового авто размещено на сайте Motor1.

Motor1 Обновлённый BMW X1

Отмечается, что актуальная версия BMW X1 плохо продаётся по сравнению с его конкурентами, что и стало основанием для рестайлинга модели.

Замеченный на трассе прототип кроссовера был полностью покрыт камуфляжной плёнкой. Тем не менее видно, что габариты обновленного X1 стали больше. Ожидается, что новинка получит в базовой комплектации передний привод, а за доплату будет предложен привод 4×4 xDrive. В движение авто, судя по всему, приводит двигатель внутреннего сгорания. Об этом можно судить по отсутствию выхлопных патрубков на корме.

Сборка модернизированного BMW X1 будет происходить на предприятии компании в немецком городе Регенсбург.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Lightweight Performance представило версию купе BMW M2 с 731-сильным силовым агрегатом V6. Автомобиль получил название Finale Edition.

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