Ярославль, , 12:40 — REGNUM Новым директором департамента дорожного хозяйства Ярославской области станет Роман Душко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти региона.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Евгений Моисеев уволился по собственному желанию 9 апреля. Роман Душко ранее работал в АО «Ярдормост», учредителем которого является правительство региона. Эта компания работает подрядчиком по ремонту и строительству дорог в Ярославской области.

Сейчас в региональном правительстве оформляют документы для приёма Душко на работу главой департамента. По некоторым данным, он уже знакомится с новой работой.

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