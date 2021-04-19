Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области 19 апреля заметно похолодало. Прошлую неделю (12−18 апреля) оренбуржцы ходили в летней одежде. Сегодня, 19 апреля, люди облачились в куртки. Гидрометцентр прогнозирует на территории региона заморозки.

В ночь на 20 апреля в северных и восточных районах похолодает до — 10 °C. Порывы ветра восточного направления на юге Оренбуржья будут достигать 11 метров в секунду, а на востоке и севере — 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется только до 11 °C.

В Оренбуржье начался бишкунак — весеннее похолодание, характерное для Южного Урала и Казахстана.