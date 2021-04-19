Москва, 19 апреля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Действия, которые Москва предприняла по отношению к Варшаве и Праге, адресованы в качестве сигнала также другим проамериканским режимам, а такжеик самимСША, лояльность которым решили подтвердить русофобы из Польши и Чехии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 апреля, комментируя заявление МИД России.

Сергей Сазанков Здание посольства Чехии в Москве

Как сообщалось ранее, 20 сотрудников посольства Чехии в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 24 часов. Кроме того, послу Чехии заявили в МИД России, что должен быть установлен паритет по числу сотрудников посольств. В российском министерстве уверены, что принятое ранее властями Чехии решение о высылке 18 российских дипломатов «принято под голословными и надуманными предлогами».

« Выслать не равное, а большее количество дипломатов — это, конечно, сильный политический жест. Ранее, напомню, Москва выдворила из России не трёх, а пять польских дипломатов. О резкости настроя свидетельствует и то, что чешским дипломатам на сборы было дано только 24 часа, а не 48, как получили наши дипломаты.

Надо сказать, что 18 высланных российских дипломатов — это реально много даже для большой страны и большого посольства. В случае же с Чехией это показатель особой враждебности, и отвечать на него надо было именно так: практически полностью парализуя деятельность чешского посольства в Москве. А она действительно будет парализована, поскольку в дополнение к высылке дипломатов мы устанавливаем принцип паритета по числу принятых на месте сотрудников. У чехов в Москве, насколько мне известно, их было более 100 человек — в разы больше, чем у нас в Праге.