Стокгольм, , 12:41 — REGNUM В Швеции работодатели сталкиваются с трудностями при оценке рисков заражения коронавирусом для беременных женщин на рабочем месте. В связи с этим Ассоциация органов муниципального и областного управления Швеции направила письмо в Управление охраны труда, Государственное управление социальной защиты населения и Агентство общественного здравоохранения с просьбой уточнить критерии для оценки подобных рисков. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Как разъясняют журналисты, согласно рекомендациям Государственного управления социальной защиты населения, беременные женщины не должны подвергаться воздействию коронавируса с 20 недели, поскольку те женщины, которые заражаются инфекцией, подвергаются более высокому риску преждевременных родов.

Если рабочая среда беременной сотрудницы или ее должностные обязанности не могут быть изменены таким образом, чтобы избавить ее от риска заражения, то работодатель вынужден запретить ей работать.

Затем беременных женщин направляют в отдел социального страхования, где они оформляют выплаты пособия по беременности.

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