Москва, , 12:38 — REGNUM На строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань будет направлено 40 млрд рублей, сообщил 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он рассказал, что правительство направит 93 млрд рублей на развитие дорожной сети, из которых 40 млрд пойдут на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.

«Она станет частью международного коридора «Европа — Западный Китай», — пояснил Мишустин.

Глава правительства поставил задачу уже в первом квартале 2024 года начать использование дороги.