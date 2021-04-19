Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день прививку от коронавируса поставили около 400 сотрудников управления МЧС России. Из них в параде Победы будут участвовать 97 человек, с учётом резервного состава, сообщили в ведомстве.

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«Для вакцинации сотрудников Главного управления используется препарат российского производства «Спутник V», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника медико-психологического отдела ГУ МЧС России по Новосибирской области, младший лейтенант внутренней службы Иван Ежов. — После процедуры выдаётся прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. Отмечаю, что всё происходит исключительно по собственному желанию и на добровольной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро сегодня, 19 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 40 261 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2387 детей; 37 377 пациентов выздоровели (+15 за сутки).

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