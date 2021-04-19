Сеул, , 12:50 — REGNUM В Южной Корее представили новые стандарты производства электроэнергии. Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, с 21 октября 2021 года доля возобновляемых источников энергии в общем объёме производимой электроэнергии в стране будет повышена с 10 до 25%.

В соответствии с новыми правилами, установленными правительством, для энергетических компаний с генерирующей мощностью более 500 мегаватт установлена квота на производство «зеленой» энергии.

Отметим, что впервые квота на «зеленую» электроэнергетику была введена в 2012 году.