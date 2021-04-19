Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Чувашии ожидают поступления 10,2 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первая часть партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» в количестве 1,8 тыс. доз уже прибыла в регион, остальную направят в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

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С начала пандемии в регион доставили 84 954 дозы вакцины «Спутник V». На сегодняшний день к вакцинации против новой коронавирусной инфекции приступило более 59 тыс. человек.

Темпы вакцинации не устраивают главу Чувашии Олега Николаева. В связи с этим с 20 апреля будет развернуто еще 30 пунктов вакцинации. Таким образом, в республике откроют 81 прививочный пункт.

ИА REGNUMнапоминает, на 19 апреля, всего в Чувашии официально подтверждены 23 630 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 47.

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