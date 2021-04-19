Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Более чем каждый четвертый житель Швеции прочитал за время пандемии книг больше, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные опроса Novus, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.

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27% респондентов заявили, что стали читать больше обычного.

«Статистика часто связана с показателями продаж, но этот опрос показывает, что во время пандемии интерес к чтению очень сильно возрос. 19% опрошенных читали в этом году на одну-две книги в месяц больше», — говорится в пресс-релизе Иры Маллик, редактора программы Kulturnytt на радиостанции Sveriges Radio, по заказу которой был проведен опрос.

Опрос проводился с 25 февраля по 3 марта 2021 года. В нем поучаствовали 1 020 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

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