Ташкент, , 12:35 — REGNUM Спортсменка из Узбекистана Муаттар Набиева завоевала бронзу в двоеборье по тяжелой атлетике на чемпионате Азии в Ташкенте, сообщает 19 апреля агентство «УзА».

Тяжелоатлетка выступила в весовой категории до 55 кг. Набиева подняла в толчке штангу весом 99 кг, что принесло ей серебряную медаль. В рывке спортсменка подняла 114 кг, что стало третьим результатом.

Суммарный вес двух дисциплин составил 213 кг. Первые два места достались китайским атлетам: Лиао Киюн (222 кг) и Яжун Ли (221 кг).

Напомним, 16−25 апреля в Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 180 тяжелоатлетов. Кроме того, 21−31 мая Ташкент примет чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров.