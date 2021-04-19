Усть-Коксинский район, Алтай, , 12:35 — REGNUM В Республике Алтай организована служебная проверка после появления видео со спящим в служебном автомобиле сотрудником полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, видеозапись была опубликована в соцсетях 18 апреля.

По словам автора, ролик был снят в Усть-Коксинском районе. Министр внутренних дел республики Александр Соловьёв поручил провести проверку, для чего в район выехали сотрудники аппарата регионального МВД.

Попавшего на видео сотрудника доставили в районную больницу, однако алкогольного или наркотического опьянения по итогам двух исследований у него не выявлено.

«В настоящее время сотрудник направлен на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки руководство министерства примет решение в отношении сотрудника.

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