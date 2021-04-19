Легница, Польша, , 12:40 — REGNUM Первый в Польше пункт для массовой вакцинации жителей страны от COVID-19 открыли на стадионе в городе Легница. Об этом 19 апреля сообщает издание Interia.

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«Настал момент, когда мы можем сказать, что хотим перейти к контратаке (в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 — ред.). К 10 мая мы хотим, чтобы каждый гражданин старше 18 лет мог получить электронное направление на прививку», — заявил во время посещения открытия данного центра вакцинации польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Также присутствовавший во время этого глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик уточнил, что в общей сложности планируется создать более 600 пунктов всеобщей вакцинации и добавил, что к 20 апреля будут представлены даты регистрации на прививки от COVID-19 для граждан разных возрастных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сальвадор прибыли 96 тысяч вакцин AstraZeneka, поставленных в страну в рамках механизма Covax.