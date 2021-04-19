Дзержинск, Московская область, , 12:41 — REGNUM К исполнению обязанностей главы городского округа Дзержинский в Подмосковье приступил Сергей Будкин. Нового руководителя муниципалитета 19 апреля представил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По словам главы Подмосковья, Будкин служил в вооруженных силах, а также имеет большой опыт хозяйственной деятельности.

«Хочу озвучить кадровое изменение. Хочу предоставить Сергея Александровича Будкина, который работает у нас в Дзержинске. Человек опытный, прошел большую и военную, и хозяйственную службу. Сергей Александрович, надеюсь, что через встречи с жителями, через взаимодействие с ключевым предприятием вы значительно повысите рейтинг муниципалитета и, самое главное, качество работы во вверенном вам округе», — заявил губернатор.

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